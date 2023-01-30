Моравецкий: Польша готова передать Украине F-16, но только в координации с НАТО
Польские власти готовы передать Украине свои истребители F-16 после проведения консультаций со странами НАТО и в «полной координации» с ними. Об этом заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает WNP.
«Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая отправку на Украину ЗРК Patriot, а также организацию мощной танковой группировки в виде танков Leopard и [других] современных танков. Всё это происходило под давлением с нашей стороны, но по договоренности с Соединенными Штатами», — подчеркнул Моравецкий.
«Как это было несколько месяцев назад в случае [предполагавшейся передачи] МИГов, любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться по согласованию со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — заверил польский Премьер.
На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей Украине может обернуться серьезными логистическими проблемами.
При этом в Германии исключили поставку Украине боевых самолетов. Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. На этом фоне США намерены изменить стратегию военной поддержки Украины и переделать ВСУ.