Моравецкий: Польша готова передать Украине F-16, но только в координации с НАТО

Польские власти готовы передать Украине свои истребители F-16 после проведения консультаций со странами НАТО и в «полной координации» с ними. Об этом заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает WNP.

«Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая отправку на Украину ЗРК Patriot, а также организацию мощной танковой группировки в виде танков Leopard и [других] современных танков. Всё это происходило под давлением с нашей стороны, но по договоренности с Соединенными Штатами», — подчеркнул Моравецкий.

«Как это было несколько месяцев назад в случае [предполагавшейся передачи] МИГов, любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться по согласованию со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — заверил польский Премьер.

По информации бюллетеня The Military Balance за 2019 год, на вооружении Военно-воздушных сил Польши состоят 48 истребителей F-16 Fighting Falcon модификаций C Block 52+ и D Block 52+.

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей Украине может обернуться серьезными логистическими проблемами.

При этом в Германии исключили поставку Украине боевых самолетов. Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. На этом фоне США намерены изменить стратегию военной поддержки Украины и переделать ВСУ.