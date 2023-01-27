Глава Минобороны Германии исключил поставку Украине боевых самолетов

Поставки боевых самолетов на Украину исключены. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Я считаю, что это исключено», — заметил Писториус в ответ на вопрос о перспективах передачи истребителей украинской стороне.

«Боевые самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем основные боевые танки, и имеют совершенно иную дальность действия и огневую мощь», — постарался объяснить свою позицию министр.

Ранее, в день объявления о поставке Киеву немецких основных боевых танков Leopard 2, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна «ни при каких обстоятельствах» не собирается отправлять на Украину войска или боевые самолеты.

При этом на протяжении всего 2022 года власти Германии отказывались передать украинской армии танки Leopard 2, но 25 января 2023 года приняли соответствующее решение.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей Украине может обернуться серьезными логистическими проблемами.