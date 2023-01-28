На Украине объяснили ошибкой перевода новость об ожидании от Запада 24 истребителей F-16

Украина не запрашивала у стран Запада 24 истребителя F-16, соответствующие сообщения появились из-за ошибки перевода. Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат, передает УНИАН.

Ранее СМИ обратили внимание на слова Игната в интервью испанскому изданию El Pais, согласно которым Украина хотела бы в срочном порядке получить от Запада две эскадрильи истребителей F-16 (по 12 самолетов в каждой) в рамках первой фазы передачи боевой авиации.

Игнат пояснил, что говорил по-украински, а испанскому журналисту сказанное им переводили на английский.

«<…> получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное», — подчеркнул представитель украинских ВВС.

В интервью El Pais Игнат отметил преимущества F-16 перед четырьмя типами боевых самолетов, имеющихся в распоряжении Украины. Дело в том, что F-16 объединяет достоинства бомбардировщика Су-24, истребителей Су-27 и МиГ-29, а также штурмовика Су-25.

При этом недавно Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей Украине может обернуться серьезными логистическими проблемами.

Вместе с тем в Германии исключили поставку Украине боевых самолетов. В свою очередь Великобритания готова передать истребители Киеву, но уже после вывода российских войск. На этом фоне США намерены изменить стратегию военной поддержки Украины и переделать ВСУ.