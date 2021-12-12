В Южной Корее у приехавшего из России нашли омикрон-штамм коронавируса

В Южной Корее у прибывшего из России выявили омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).

В ведомстве уточнили, что прибывший не является гражданином Республики Корея. При этом «откуда он, не раскрывается». Известно, что инфицированный въехал в страну 27 ноября. Сейчас устанавливается его маршрут и то, как именно он мог заразиться.

Всего за последние сутки в Южной Корее вариант «омикрон» обнаружили у 15 человек. Двое из них вернулись их Демократической Республики Конго, по одному — из Великобритании и России. В общей сложности в стране выявлено 90 случаев заражения новым штаммом Covid-19, 23 из них — завозные.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, возникнуть из-за возвратной передачи от животного или стать следствием испытаний экспериментального препарата. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

В России пока выявлены два случая заражения новым штаммом: он обнаружен у двух вернувшихся из ЮАР туристов. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с «омикроном». Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал подготовиться к развертыванию обсерваторов.