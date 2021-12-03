Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу со штаммом «омикрон»

Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон. Выполнить его Правительство должно до 10 декабря, говорится в перечне поручений главы государства.

«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (Covid-19) <...> Выделить дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета для реализации плана действий, предусмотренного подпунктом „а“ пункта 1 настоящего перечня поручений», — отмечается в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил за неделю — до 7 декабря — разработать новый план действий из-за омикрон-штамма.