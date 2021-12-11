Вирусологи назвали два возможных пути появления омикрон-штамма

Financial Times опубликовал обзор теорий происхождения омикрон-штамма коронавируса. Одни ученые утверждают, что он мог образоваться в результате мутаций в организме человека с хроническим заболеванием, другие считают, что на происхождение «омикрона» повлиял экспериментальный противовирусный препарат. Об этом сообщает РБК.

Генетические черты «омикрона» больше похожи на разновидности вируса, циркулировавшие в 2020 году, чем на более свежие штаммы («бета» и «дельта»).

«Кажется, он скрывался год», — сказала профессор эволюционной биологии Университета Британской Колумбии Сара Отто.

Как утверждает Financial Times, среди вирусологов превалирует мнение, что «омикрон» месяцами мутировал в организме человека с ослабленным иммунитетом и хронической инфекцией. В издании приводится случай из ЮАР — в конце прошлого года исследователи выявили пациента с ВИЧ-инфекцией, который не пытался лечиться от этого заболевания, а затем заразился коронавирусом. Возбудитель находился в организме пациента более полугода, за это время произошла серия мутаций, которые повлияли на шиповидный белок SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.

Объясняется это тем, что иммунный ответ на коронавирус у не лечившегося от ВИЧ пациента слишком слаб, чтобы избавиться от вируса, но достаточно силен, чтобы управлять процессом эволюции.

Отмечается, что похожий процесс нашли и британские ученые, только в этот раз у пациента с раком крови.

Согласно другой теории, «омикрон» появился на юге Африки. Автор Уильям Хазелтин предположил, что мутации могли быть вызваны лекарством от коронавируса от компании Merck. Он напомнил, что Южная Африка была среди регионов, где в октябре 2020 года проводились клинические испытания препарата молнупиравир. Препарат нарушает способность вируса к репликации, вызывая серию ошибок, которые не позволяют ему распространяться.

В самой компании заявили, что «необоснованное обвинение Хазелтина не имеет научных оснований».