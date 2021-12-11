Гинцбург: Зараженные омикрон-штаммом россияне привились до болезни

Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса переносят заболевание легко, так как привились до заражения. Вариант Covid-19 выявлен у двух жителей РФ, вернувшихся из ЮАР, напомнил директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — заявил специалист в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что сотрудники центра имени Н. Ф. Гамалеи побывали в стационаре, где взяли у пациентов мазки и выделили образцы «омикрона».

В заключение Гинцбург рассказал, что против нового штамма уже создана конструкция вакцины, однако оснований менять препарат пока не обнаружено.