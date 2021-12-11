Президент РТ об «омикроне»: Нужно подготовиться к развертыванию обсерваторов

При ухудшении обстановки по новому омикрон-штамму коронавирусной инфекции Татарстан должен быть готов к развертыванию обсерваторов, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, вирус выявлен уже в более 50 странах мира, в том числе и в России. При этом отдельное беспокойство вызывает возможность завоза штамма из Турции, ОАЭ и Египта.

«Все необходимое для контроля за ситуацией организовано, — сообщил руководитель республики. — При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы. В международных аэропортах Казани и Бегишево продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран».

Также Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане продолжается вакцинация населения от Covid-19. Развернуто 175 прививочных пунктов, два из которых работают круглосуточно. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили уже более 2,2 млн татарстанцев, за неделю ее прошли 20 тыс. человек.

Президент считает, что прививочная кампания движется хорошими темпами, что говорит о серьезной работе, проведенной Минздравом РТ.