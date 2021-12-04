В Хорватии могут начать штрафовать заведения, которые не проверяют QR-коды посетителей

Правительство Хорватии предложило штрафовать руководителей учреждений, которые не занимаются проверкой сертификатов о вакцинации от коронавируса у своих посетителей. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Сумма штрафа может составить более 500 тысяч рублей.

Недавно в Ботсване у гражданина ЮАР был выявлен новый штамм B.1.1.529 коронавируса SARS-CoV-2 с 32 мутациями. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «омикрон».

В связи с этим многие страны начали вводить дополнительные ограничения и штрафы за отсутствие сертефикатов о вакцинации. Так, власти Австрии приняли решение штрафовать граждан, которые отказываются прививаться от коронавируса.

В России ранее ввели двухнедельный каратин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Президент России Владимир Путин также поручил Правительству РФ за неделю разработать план действий из-за омикрон-штамма. При этом в стране, включая Татарстан, он пока не выявлен.