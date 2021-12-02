Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР

Граждане, прибывающие в Россию из ЮАР и граничащих с ней стран, должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и всё. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД это несколько сотен находящихся в ЮАР», — отметила глава санитарного ведомства в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. Он обнаружен во многих государствах, включая США. Президент России Путин поручил Правительству РФ за неделю разработать план действий из-за омикрон-штамма. При этом в стране, включая Татарстан, он пока не выявлен.