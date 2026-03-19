В Татарстане сохранится аномально теплая погода с перепадом температур до 22 градусов

Сегодня, 19 марта, в Татарстане продолжится повышение температурного фона, при этом разница между дневными и ночными показаниями термометров составит до 22 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Осадков на территории региона не ожидается. Утром кое-где задержится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется ветер переменных направлений силой всего лишь от 2 до 7 м/с. В ночные и утренние часы на дорогах местами, включая Казань, образуется сильная гололедица.

После ночных -1, -6, а на востоке – и -10 градусов днем по Татарстану воздух прогреется до +4, +9, а кое-где в восточных районах – и до +12 градусов (в столице РТ – до +9, +11 градусов).

Ранее, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 марта, в Казани были побиты температурные рекорды 2020, 2025, 2020, вновь 2020, 2015 и опять 2015 годов. Вместе с тем до этого, 10 марта, оказался обновлен температурный антирекорд 1908 года.

По данным метеорологов, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, ожидаются новые температурные рекорды. Несмотря на это, начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь предупредил, что в республику еще могут вернуться холода.