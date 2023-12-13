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В России обнулят пошлину на ввоз куриных яиц
В России введут льготы на ввоз куриных яиц из-за рубежа. Импортеров освободят от уплаты таможенной пошлины с 1 января по 30 июня 2024 года — инициатива поддержана Правительством страны. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития сообщает ТАСС.
«На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук», — подтвердили изданию в министерстве.
Для получения льготы необходимо подтвердить целевое назначение ввозимой продукции. Ожидается, что мера поможет сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения по этому виду товаров.
В Минэкономразвития уточнили, что куриные яйца по льготам начнут ввозить из дружественных стран. Так, Евразийская экономическая комиссия уже выразила поддержку этой инициативы.
Ранее в Совфеде заявили, что спад цен на куриные яйца в России ожидается уже весной.
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