Главный инженер альметьевской птицефабрики прокомментировал подорожание яиц

В магазинах Альметьевского района РТ, как и по всей России, наблюдается яичный ажиотаж. В среднем по стране куриные яйца стали дороже на 15%. Десяток яиц не получится купить меньше чем за 100 рублей, а 30 штук обойдутся покупателю в 400 рублей с лишним.

Специалисты уверяют, что повышение цен временное и что оно связано с приходом морозов и более сложными условиями содержания птиц.

«Из-за подорожания кормовой базы и получения витаминов. Потому что зимой пшеница не растет, фураж дорогой становится. В цену яйца входит электроэнергия. Курицу нужно кормить, поить. Дорожают нефтепродукты, дорожает электроэнергия. Соответственно, дорожает сама продукция», — прокомментировал ситуации Вячеслав Андреев, главный инженер птицефабрики села Верхняя Мактама.

Альметьевцы стараются купить яйца, пока они не стали еще дороже. В результате полки некоторых супермаркетов стали пустеть. Цены повысились резко и не так давно.

«Буквально две недели, как очень выросла цена. Очень. Потому что она все время была 90–100, а сейчас зашла, те же яйца 125–130», — поделилась наблюдениями местная жительница.

Некоторые горожане временно воздержались от покупки яиц. Впрочем, они понимают, что скоро всё равно придется покупать их по новой цене. «Я яйца пока не покупаю. Но к Новому году всё равно придется что-то печь», — заметила одна из жительниц Альметьевска.

Купить яйца дешевле можно, но для этого нужно выбрать вариант фасовки с меньшим количеством товара. Производители предлагают упаковки с 6 яйцами вместо 10 и с 20 вместо 30.

Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала антикартельные проверки в Татарстане и еще девяти регионах страны из-за роста оптовых цен на яйца и курятину. Позднее в Минсельхозе России спрогнозировали, когда цены на яйца стабилизируются. По данным Росстата, в целом по РФ куриные яйца подорожали на 4,6% за неделю.