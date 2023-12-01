В Татарстане продолжают дорожать куриные яйца и огурцы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 20 по 27 ноября в Татарстане ощутимо выросли цены на огурцы и куриные яйца. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, свежие огурцы подорожали сильнее всего — на 9,71%, или на 11 рублей 22 копейки. Неделей ранее они стоили 116,05 рубля за один килограмм.

При этом рост цен на помидоры ощутимо замедлился: они стали дороже всего на 1,25%, или на один рубль 84 копейки. Двадцатого ноября томаты стоили 184,62 рубля за один килограмм.

Куриные яйца подорожали на 5,25%, или на 5 рублей — семью днями ранее десяток яиц можно было приобрести за 94,9 рубля. Сами куры (за исключением куриных окорочков) стали дороже на 0,76%, или на один рубль 56 копеек. Двадцатого ноября их можно было приобрести по цене 214,7 рубля за один килограмм.

Кроме того, за неделю стоимость свеклы столовой увеличилась на 2,74%, или на 80 копеек (с 28,93 рубля за один килограмм), бананов — на 1,42%, или на один рубль 95 копеек (с 137,43 рубля за один килограмм), а картофеля — на 1,24 %, или на 28 копеек (с 21,21 рубля за один килограмм).

Заметнее других продуктов упали в цене яблоки. Они стали дешевле на 2,14%, или на 2 рубля 22 копейки (неделей ранее их стоимость составляла 102,65 рубля за один килограмм). Вместе с тем более чем на один процент подешевели сухие молочные смеси для детского питания, сахар-песок и полукопченая колбаса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин удивился сильному подорожанию мяса птицы и предложил при необходимости импортировать курятину из Беларуси и Казахстана. После этого Федеральная антимонопольная служба инициировала антикартельные проверки в десяти регионах. В частности, по факту роста цен на замороженные куры и яйца УФАС по РТ организовало проверку в Татарстане