В Минсельхозе России спрогнозировали время стабилизации цен на яйца

В Минсельхозе России ожидают, что куриные яйца подешевеют в ближайший месяц. Падению цен поспособствуют импортные поставки, пишет РИА Новости.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что до 17 декабря должны прийти первые поставки из Азербайджана и скоро ждут поставки из Турции. Также власти договариваются с другими дружественными странами об увеличении поставок яиц.

Ранее сообщалось, что куриные яйца подорожали из-за роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса. На сегодняшний день власти РФ реализуют меры, которые поддерживают производителей и увеличивают объем предложения яиц внутри России. К таким мерам относятся: дополнительное наращивание объемов, согласованных с производителями, расширение торговли яйцами и прочей сельхозпродукцией напрямую от производителей, заключение с производителями и магазинами долгосрочных договоров на поставки данного товара. Эти меры, по мнению ведомства, должны помочь понизить цены на подобную продукцию.