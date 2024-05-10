В Татарстане по итогам января-февраля уменьшилась рождаемость

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первые два месяца 2024 года в Татарстане зафиксировано снижение рождаемости и увеличение смертности населения. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

За январь и февраль в республике было зарегистрировано 5497 рождений — на 138 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.

При этом в регионе зафиксировано 8267 летальных случаев — на 912 больше, чем за январь и февраль 2023-го. Выросла и младенческая смертность — с 14 случаев до 18.

В результате показатель рождаемости на одну тысячу населения снизился с 8,7 до 8,4, или на 3,4%, а показатель смертности — вырос с 11,4 до 12,6, или на 10,5%.

Таким образом, темпы сокращения населения Татарстана ускорились: за первые два месяца 2023 года оно уменьшилось на 1720 человек, а за первые два месяца 2024-го — на 2770. Соответственно, коэффициент естественной убыли населения вырос с -2,7 на одну тысячу человек до -4,2 на одну тысячу.

Президент РФ Владимир Путин в указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года поручил повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам минувшего года в республике снизилась как рождаемость, так и смертность населения, его убыль уменьшилась. О причинах демографического кризиса и способах его купирования агентству рассказал независимый демограф Алексей Ракша.