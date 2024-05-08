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Общество 8 мая 2024 17:32

«Более частого рождения третьих детей»: Путин поручил повысить рождаемость в России

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Повысить рождаемость в России и добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Такую задачу перед властью РФ поставил Президент страны Владимир Путин. Его поручение прописано в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В документе сказано, что такие целевые показатели и задачи помогут достигнуть национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья нации и повысят благополучие людей. Также в указы прописано, что суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году.

Еще глава государства поручил к 2030 году повысить рождаемость в регионах России. Согласно указу, региональные суммарные коэффициенты рождаемости должны быть не ниже среднероссийских темпов повышения через шесть лет.

#Владимир Путин #рождаемость #Россия
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