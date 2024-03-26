Росстат зарегистрировал минимальный коэффициент рождаемости в России

По итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41 и обновил многолетний минимум. Ниже показатель был только в 2007 году — 1,31, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

В то же время, отмечают аналитики, по третьим и следующим детям в стране, наоборот, зарегистрирован рост.

Снижение общего коэффициента, по их мнению, связано с тем, что в активный детородный возраст вошло поколение женщин, родившихся в 90-х годах прошлого века. Их гораздо меньше, чем, к примеру, поколения 80-х.

Помимо численности населения в репродуктивном возрасте, на показатель влияют доходы, меры господдержки, демографические и социокультурные установки, ситуация в стране и мире.

В Росстате подчеркнули, что падение суммарного коэффициента в прошлом году замедлилось. Также наблюдается устойчивая тенденция по росту третьих и следующих рождений.