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Росстат зарегистрировал минимальный коэффициент рождаемости в России
По итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41 и обновил многолетний минимум. Ниже показатель был только в 2007 году — 1,31, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.
В то же время, отмечают аналитики, по третьим и следующим детям в стране, наоборот, зарегистрирован рост.
Снижение общего коэффициента, по их мнению, связано с тем, что в активный детородный возраст вошло поколение женщин, родившихся в 90-х годах прошлого века. Их гораздо меньше, чем, к примеру, поколения 80-х.
Помимо численности населения в репродуктивном возрасте, на показатель влияют доходы, меры господдержки, демографические и социокультурные установки, ситуация в стране и мире.
В Росстате подчеркнули, что падение суммарного коэффициента в прошлом году замедлилось. Также наблюдается устойчивая тенденция по росту третьих и следующих рождений.
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