В Татарстане снизилась смертность населения, в том числе младенческая

С января по декабрь 2023 года в Татарстане зарегистрировано снижение рождаемости и смертности населения. Об этом свидетельствуют данные доклада «Социально-экономическое положение РТ», подготовленного Татарстанстатом.

Так, за 11 месяцев 2023 года в республике родились 33,2 тысячи детей, а за эти же месяцы 2022-го — 33 511. Таким образом, показатель рождаемости на 1 тысячу населения снизилася с 9,2 до 9,1, или на 1,1%.

В то же время снижается число смертей: если с января по декабрь 2022 года в регионе скончались 40 936 человек, то годом позднее — 38 970. Показатель снизился сразу на 4,5%, а на тысячу населения — с 11,2 до 10,7.

На 11 случаев, или 3%, снизился и показатель младенческой смертности — с 118 в 2022-м до 107 в 2023-м.

Исходя из этого в Татарстане хоть и наблюдается убыль населения, но гораздо меньшая, чем в 2022 году. С января по декабрь прошедшего года она составила −5770. На тысячу населения показатель снизился с −2 до −1,6.