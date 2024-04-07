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В январе в Татарстане снизилась рождаемость населения
В январе 2024 года в Татарстане было зафиксировано снижение рождаемости и увеличение смертности населения. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.
За январь текущего года в республике было зарегистрировано 2626 рождений — на 312 меньше, чем за аналогичный период прошлого, 2023 года.
При этом в регионе зафиксировано 4636 летальных случаев — на 544 больше, чем за январь 2023-го. Выросла и младенческая смертность — с семи случаев до десяти.
Соответственно, ускорилась убыль населения Татарстана: в январе 2023 года оно уменьшилось на 1154 человек, тогда как в январе 2024-го — на 2010.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам минувшего года в республике снизилась как рождаемость, так и смертность населения, его убыль уменьшилась. Показатель смертности оказался самым низким за все время после распада СССР. В регионе принимаются меры по снижению младенческой смертности.
Недавно о причинах демографического кризиса и возможных способах его купирования «Татар-информу» рассказал независимый демограф Алексей Ракша.
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