В Татарстане достигли самого низкого показателя смертности населения после развала СССР

В Татарстане удалось снизить смертность населения и установить новый рекорд. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Мы впервые в постсоветском пространстве после 1991 года достигли самого низкого показателя смертности среди населения, который составил 10,7 промилле», – отметил замминистра.

Он напомнил, что прошлый лучший результат был в 2019 году, он составлял 11 промилле.

К тому же, ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась до 75,38 лет.