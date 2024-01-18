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В Татарстане достигли самого низкого показателя смертности населения после развала СССР
В Татарстане удалось снизить смертность населения и установить новый рекорд. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.
«Мы впервые в постсоветском пространстве после 1991 года достигли самого низкого показателя смертности среди населения, который составил 10,7 промилле», – отметил замминистра.
Он напомнил, что прошлый лучший результат был в 2019 году, он составлял 11 промилле.
К тому же, ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась до 75,38 лет.
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