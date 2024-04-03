Для мира – хорошо, для России – плохо: почему сокращение населения неизбежно

Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, что станет следствием снижения рождаемости

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужны большие маткапиталы на второго и третьего ребенка – по 1,5-2 млн рублей»

Население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, что станет следствием снижения рождаемости, сообщил The Telegraph со ссылкой на опубликованное в журнале Lancet исследование IHME (Instutute of Health Metrics Evaluation из Сиэтла) 2021 года. Ситуацию «Татар-информу» прокомментировал независимый демограф Алексей Ракша.

«А что страшного в том, что население Земли наконец-то начнет сокращаться? Это, как мне кажется, в целом хорошо. Антропогенная нагрузка на природу постоянно нарастает темпами быстрее, чем рост населения, потому что растет потребление, мусора становится больше, растет дефицит питьевой воды. Эти проблемы придется решать, они будут только обостряться в обозримой перспективе», – сообщил эксперт.

Собеседник отметил, что проблемы экологии выходят во многих странах на первый план, несмотря на то что есть подвижки в сторону раздельного сбора мусора и его утилизации, ускорился переход на возобновляемые источники энергии. Однако добывать чистую питьевую воду становится сложнее и дороже. Экологическое самосознание растет в основном в развитых странах, но в развивающихся пока еще такого осознания нет, там растет негативное воздействие на экологию на фоне общего роста численности населения.

«Поэтому в целом для планеты сокращение численности населения – хорошо, но для России – плохо, и, соответственно, эти перспективы воспринимаются совершенно по-разному. Уровень рождаемости в России от развитых стран значимо не отличается, она лишь более молодая по возрасту. Мы находимся в одной лодке с Европой, США и другими развитыми странами, а теперь уже и с Турцией, Ираном, Латинской Америкой. В Китае, допустим, рождаемость гораздо ниже, чем в России. Ситуация у нас не такая уж плохая, но и между тем хорошего тоже мало», – заметил Ракша.

Эксперт считает, что никто из тех, кто принимает управленческие решения в России, в вопросах демографии достаточно хорошо не разбирается. Поэтому эти самые решения часто принимаются «глупые, необоснованные, малополезные или даже вредные». В частности, в стране безуспешно пытаются повысить и омолодить рождаемость первенцев и в целом не выделяется достаточно денег, чтобы преломить демографическую ситуацию, а ее преломить можно. Но как это сделать?

«Для начала нужны большие маткапиталы на второго и третьего ребенка – по 1,5-2 млн рублей. На это потребуется примерно 1 трлн рублей в год, и это выведет Россию в первую тройку по рождаемости в Европе. Дальше можно подумать о начале выплаты безусловного базового дохода на всех детей, начиная с детей, допустим, рожденных в 2025 году. На это в первый год потребуется 105 млрд, во второй год – 315 млрд рублей и так далее. Это вполне подъемные деньги, но почему-то этого не делается», – рассуждает Алексей Ракша.

В Татарстане для стимулирования рождаемости на селе введена региональная единовременная выплата Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В России первого ребенка рожают в 26 лет, а в Европе – в 29-30 лет»

Демографическую проблему стараются решить в регионах. Так, в Татарстане для стимулирования рождаемости на селе введена региональная единовременная выплата. Жительницы сел в возрасте до 25 лет при рождении первенца получают 50 тыс. рублей, а женщины до 29 лет при рождении третьего ребенка – 100 тыс. рублей. Эту меру демограф назвал неэффективной по многим параметрам.

Алексей Ракша пояснил, что небольшие выплаты до 400 тыс. рублей являются «просто социальной помощью и не имеют никакого отношения к демографии».

По словам эксперта, рождение первых детей вообще не поддается стимулированию. С рождаемостью третьих детей сейчас в России дела обстоят неплохо. Хуже всего у нас с рождаемостью вторых детей из-за «переноса маткапитала на первенцев».

Собеседник информагентства добавил, что попытка стимулирования женщин рожать в более раннем возрасте «дестимулирует представительниц возраста старше порогового».

Ограничение выплат только сельской местностью отрезает 4/5 женщин и семей от выплат, соответственно и результативность снижается еще в пять раз.

«Как социальная помощь это хорошо, люди говорят спасибо, но рождаемость не растет. Поэтому с точки зрения демографии это бестолковая мера. Деньги потрачены, но они никакого результата не дают», – отметил Ракша.

По его мнению, сейчас основное внимание нужно уделять именно вопросу рождения вторых детей.

«В России рождаемость почти самая молодая в Европе: в России первого ребенка рожают в 26 лет, а в Европе – в 29-30 лет. При этом рождаемость примерно одинаковая. О чем это говорит? Что проблема вообще не в ее “постарении”, проблема в рождаемости вторых детей и в том, что у нас перестала расти рождаемость в возрасте после 30-35 лет», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

«Алкоголь – давняя беда России, от него умирает почти 200 тыс. человек в год» Фото: © «Татар-информ»

«Алкоголь – давняя беда России»

Между тем, как пишет Telegrаph, к 2100 году на страны Тропической Африки будет приходиться больше рожденных детей, чем на весь остальной мир.

«Страны третьего мира разные, и во многих из них рождаемость уже сильно упала и продолжает падать. Тут нужно отличать Африку от Латинской Америки и от Азии. Во всем мире рождаемость падает, вопрос – с какой скоростью, с какого и до какого уровня? Одно дело – с 2,5 до 1,5, а другое дело – падение с 7 до 5, это небо и земля», – заметил Ракша.

Спикер подтвердил, что, по прогнозам исследовательских центров, на страны Африки к югу от Сахары со временем будет приходиться не менее 40-45% всех рождений.

«В отдаленном будущем для экономики Африки это хорошо, но для мировой экономики это означает замедление роста», – сказал демограф.

Подводя итоги, эксперт еще раз отметил, что чем меньше людей на планете Земля, тем лучше.

«Вопрос в том, в каких странах сосредотачивается рост населения и потребления, как решаются вопросы с экологией. Для России складывается противоположная ситуация. Россия – малонаселенная страна, рождаемость низкая, население сокращается. Большое количество стран третьего мира уже давно плотно населены и рост населения там продолжается. Поэтому идеальные решения для России и для многих стран третьего мира диаметрально противоположные», – напомнил демограф изначально высказанную точку зрения.

В заключение Ракша рассказал, что нужно делать, чтобы снизить показатель смертности в нашей стране. По его словам, для этого нужно бороться с табаком и крепким алкоголем.

«Алкоголь – давняя беда России, от него умирает почти 200 тыс. человек в год. Также нужно бороться с курением, от которого умирает почти четверть миллиона человек в год. Нужно бороться за более бережное отношение друг к другу, за самосохранительное поведение, увеличение финансирования здравоохранения хотя бы в два раза – с 4 до 8% ВВП, пропаганду здорового образа жизни, правильное питание», – заметил демограф.

По его мнению, все это снизит смертность, продлит активное долголетие и повысит число людей, занятых в экономике.

Чулпан Ильдарханова: «Снижение рождаемости является глобальной демографической проблемой, актуальной не только для европейских стран, но и для недавних лидеров – стран Восточной Азии» Фото: предоставлено Чулпан Ильдархановой

«Страны со скандинавской моделью рождаемости столкнулись с проблемой в 2010 году»

Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова сообщила, что одной из причин снижения рождаемости в России является старение населения. Однако угроза демографической безопасности существует в целом ряде стран мира.

«Снижение рождаемости является глобальной демографической проблемой, актуальной не только для европейских стран с традиционно низкой рождаемостью, но и для недавних лидеров – стран Восточной Азии. В Китае и Японии в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) снизился до 1,3 детей на одну женщину, а в Южной Корее ‒ 0,84. В странах юга Европы в 2021 году он составил 1,1 на Мальте, 1,2 ‒ в Испании и Италии, 1,3 ‒ в Албании, Литве, Португалии и Польше», – сообщила она.

Наибольший показатель – 1,8 – зарегистрирован во Франции, Чехии, Исландии, Румынии, Ирландии. По данным эксперта, схожая политика социального обеспечения привела к становлению скандинавской модели деторождения, для которой характерен более поздний возраст материнства по сравнению с другими европейскими странами.

«Страны со скандинавской моделью рождаемости столкнулись с проблемой снижения первых рождений уже в 2010 году. Этот спад происходил на фоне вступления в репродуктивный возраст многочисленного поколения граждан, родившихся в период реализации мер демографической политики 1980-х годов, что свидетельствует об изменении стратегии репродуктивного поведения. Европейские женщины откладывают либо вовсе отказываются от рождения даже одного ребенка на фоне высокого уровня жизни и ожидаемой продолжительности жизни», – пояснила Чулпан Ильдарханова.

При этом в азиатских странах уровень рождаемости зависит от брачного статуса женщины. Если женщина остается без мужа, то от рождения ребенка она отказывается. Таким образом, уровень внебрачной рождаемости остается низким в силу общественного порицания.

Высокий суммарный коэффициент рождаемости указывает на высокую долю многодетных семей в странах исламского сотрудничества, соответственно увеличивается и средний возраст материнства Фото: © «Татар-информ»

«В странах Организации исламского сотрудничества высока доля многодетных семей»

Говоря о демографическом развитии стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), спикер отметила, что наибольший в мире суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – 6,9 рождений на одну женщину отмечается в Сомали. Там также наиболее ранний возраст вступления в брак: 60% девушек в возрасте 20-24 лет замужем. Пакистан входит в десятку самых густонаселенных стран мира. Там суммарный коэффициент рождаемости составляет 3,5 ребенка на одну женщину, а средний возраст населения в этой стране по данным на 2022 год составлял 19 лет, это самое молодое население в мире.

В Саудовской Аравии показатель СКР остается высоким – 2,43, страна переживает демографический взрыв на фоне высокого уровня качества жизни. За 15 лет младенческая смертность снизилась там в два с лишним раза.

В Турции СКР находится на уровне простого воспроизводства и составлял 2,01 в 2022 году. При этом средний возраст населения в стране вырос до 33,5 года.

В Индонезии СКР составляет 1,98, в Ливане – 1,7, в Марокко – 2,4, в Ливии – 2,4, в Иране – 1,7, в Сенегале – 4,7 (по данным на 2019 год).

«Средний возраст матери при рождении ребенка во всех рассматриваемых странах ОИС превышает 28 лет. В Марокко, Саудовской Аравии, Ливии средний возраст матери превышает 30 лет», – отметила Ильдарханова.

По данным спикера, высокий суммарный коэффициент рождаемости указывает на высокую долю многодетных семей в странах ОИС, соответственно увеличивается и средний возраст материнства.

В России, Ливане, Индонезии СКР ниже уровня простого воспроизводства.

«Средний возраст вступления в первый брак в России увеличился на два года и составил 26,5 года у женщин и 29 лет у мужчин»

Средний возраст женихов и невест в нашей стране по итогам переписи 2020 года составил более 32 и 30 лет соответственно. Средний возраст вступления в первый брак увеличился на два года и составил 26,5 лет у женщин и 29 лет у мужчин.

Интересно, что наиболее низкая смертность в мире в Катаре (0,96 на 1000 населения), Саудовской Аравии (1,76), Кувейте (1,9). Среди стран постсоветского пространства низкие показатели также в Киргизии (4,5) и Узбекистане (4,8).

Показатель смертности в России (12,9 на тысячу населения) в 2022 году сопоставим с показателями Германии (12,7), Португалии (12,1), Эстонии (12,9) и существенно ниже, чем в Болгарии (17,1), Латвии (16,4), Румынии (14,3), Грузии (13,3). Потери Республики Татарстан (11,2) сопоставимы с Финляндией (11,3), Чехией (11,2), Словенией (10,7), Австрией (10,4).

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2021 году составляла 70,1 года, а в 2022 году 72,7 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2021 году составляла 70,1 года, а в 2022 году 72,7 года, что сопоставимо с показателями Омана (74 года), Перу и Палестины (73 года), Ливии (72 года), Парагвая (70,5), Ямайки (70,6), Египта (70,2).

«Татарстан – в десятке регионов страны с наиболее низкими возрастами невест»

По данным Всероссийской переписи населения – 2020, Татарстан вошел в число восьми субъектов страны с наибольшей численностью населения, уступая Москве, Московской области, Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ростовской, Свердловской областям и Башкортостану. Доля населения старше 65 лет увеличилась в нашем регионе с 13% в 2015 году до 15%.

По данным переписи 2020 года, в Татарстане 60% мужчин и половина женщин бракоспособного возраста состояли в браке. Официально зарегистрировавших отношения в республике больше, чем в среднем по России: мужчин – на 6%, женщин – на 5%. Республика Татарстан по возрасту молодоженов в числе лидеров ПФО и в десятке регионов страны с наиболее низкими возрастами невест.

Официально зарегистрировавших отношения в республике больше, чем в среднем по России: мужчин – на 6%, женщин – на 5% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Расчет перспективной численности населения в Татарстане до 2042 года позволяет прогнозировать снижение численности молодежи до 2028 года и числа рождений до 2031 года. Таким образом, негативное влияние фактора половозрастной структуры населения продлится до 2030 года. В 2030-е годы структурный фактор наоборот будет способствовать повышению рождаемости», – отметила Ильдарханова.

Оказывается, в республике доля вторых рождений у матерей первой половины 1980-х годов рождения выше, чем в среднем по России. Это отражает относительно благоприятные обстоятельства для реализации более высоких репродуктивных планов, на обеспечение которых направлена региональная программа по повышению рождаемости в Татарстане на 2023-2025 годы. Документ может стать методическим ориентиром при разработке подобных стратегических документов по развитию демографии во всех субъектах страны, заключила эксперт Академии наук Татарстана.

Ирина Волынец: «Люди хотят жить, не скрепляя себя узами брака, ведь это ограничивает их свободу. Хотят жить для себя, в свое удовольствие» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Люди хотят жить для себя, в свое удовольствие»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец сообщила, что сокращение рождаемости во всем мире – процесс, который является следствием системного кризиса института семьи. И этот кризис коснулся даже тех стран, где рождаемость традиционно была очень высокой. Даже Китай, где совсем недавно была проблема с перенаселением, столкнулся с такой проблемой.

«Это следствие изменения сознания большого количества людей в пользу чайлдфри. Если еще недавно для подавляющего большинства людей на планете семья была главной ценностью, то сегодня, к сожалению, совсем другие ориентиры. Поэтому мы наблюдаем, что рождаемость становится все ниже и ниже, и этот процесс будет усиливаться», – отмечает детский омбудсмен Татарстана.

По словам собеседницы «Татар-информа», люди сейчас ориентированы на карьеру, свободу от каких-либо обязательств, в том числе от семьи и детей.

«Люди хотят жить, не скрепляя себя узами брака, ведь это ограничивает их свободу. Хотят жизнь для себя, в свое удовольствие. А дети неизбежно связаны со сложностями, заботами, расходами. Ведь ни для кого не секрет, что чем больше в семье детей, тем ниже уровень дохода на каждого члена семьи. Это элементарный математический подсчет», – поясняет Ирина Волынец.

Кроме того, женщины, когда рожают ребенка, на какое-то время выбывают из трудового процесса. Также немалое влияние на падение рождаемости оказывает снижение показателя репродуктивного здоровья и роста числа бесплодных пар.

«Влияние современных трендов приводит к откладыванию принятия решения о рождении первого ребенка. Чем позже женщина рожает первого ребенка, тем меньше детей за период репродуктивного возраста она в принципе может родить», – добавляет Волынец.

«А у нас сейчас какая ситуация: восемь из десяти браков распадается. И если у женщины нет уверенности, что мужчина ей будет помогать, то она не решается не только быть многодетной, но даже и на второго ребёнка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Распадается восемь из десяти браков»

Оказывается, наибольшее число обращений, которые ежегодно поступают к Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане, касается семейных конфликтов, вопросов общения с детьми после развода родителей и определения их места жительства. Глубокий кризис, который сегодня переживает семья, приводит к падению рождаемости.

«Иногда люди, которые говорят, что не хотят плодить нищету, на самом деле не имеют материальных проблем – у них есть жилье и стабильный высокий доход. Но, тем не менее, они считают, что не могут себе этого позволить. У них такая картина мира в голове. Ведь никто не будет рожать ради того, чтобы увеличить количество граждан в своей стране, каким бы патриотичным он ни был», – рассуждает Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ объяснила, что одного ребенка женщины рожают даже не замужем, чтобы почувствовать себя мамой. Однако второго, третьего и последующих детей они рожают, когда уверены, что им есть на кого опереться и что муж всегда будет рядом.

«А у нас сейчас какая ситуация: восемь из десяти браков распадается. И если у женщины нет уверенности, что мужчина ей будет помогать и поддерживать, то она не решается не только быть многодетной, но даже и на второго ребенка», – говорит Волынец.

По информации журнала Lancet, лидерами по показателю рождаемости в мире в 2021 году стали Чад, Нигер и Сомали со значениями 6,99, 6,97 и 6,54 соответственно. Показатели в России, Великобритании и США — 1,48, 1,49 и 1,64. Авторы материала утверждают, что для поддержания роста численности населения показатель рождаемости должен составлять не менее 2,1 ребенка на женщину, при этом отмечается стабильный тренд на снижение этого значения.

«В Африке всегда была высокая рождаемость, это связано с общественным укладом и традициями. Где выше уровень жизни, там рождаемость неизбежно снижается. По мере повышения уровня жизни в Африке там тоже будет снижаться рождаемость, это естественный процесс», – комментирует публикацию Ирина Волынец.

Для решения демографической проблемы в стране нужно усиливать меры поддержки семей с детьми, чтобы с каждым ребенком семья становилась богаче, чтобы у нее появлялись новые ресурсы Фото: © «Татар-информ»

«Многодетные семьи – единственная надежда России»

По данным детского омбудсмена Татарстана, к сожалению, показатель 2,1 ребенка на женщину в России – необходимый, но до сих пор не достигнутый ориентир. По официальному прогнозу Росстата до 2030 года, данный показатель составит лишь 1,4, а эта цифра даже не восполнит естественную убыль населения.

«Поэтому мы говорим о том, что многодетная семья – единственная надежда в России на спасение, надежда на то, что мы сохранимся как народ и государство. Женщин в детородном возрасте сейчас критически мало, и мы не можем увеличить их количество никакими способами. Мы можем лишь призывать и убеждать женщин становиться многодетными», – говорит Ирина Волынец.

Она считает, что для решения демографической проблемы в стране нужно усиливать меры поддержки семей с детьми, чтобы с каждым ребенком семья становилась богаче, чтобы у нее появлялись новые ресурсы. А еще нужно работать с сознанием людей, культивировать многодетность, показывать фильмы и передачи, новости о счастливых многодетных семьях, запустить социальную рекламу на улицах города. К примеру, вместо ток-шоу «Беременна в 16» можно было бы показывать передачи про многодетные семьи.

«Чтобы женщины стали рожать раньше, им нужно показать, что это круто и выгодно. У граждан должна быть уверенность, что они смогут достойно вырастить и воспитать своих детей», – заключила Ирина Волынец.