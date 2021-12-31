В Новый год по QR-коду: с какими Covid-ограничениями Татарстан встретит 2022 год?
Второй раз Татарстан встречает Новый год в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, в этот раз не только в защитных масках, но и с QR-кодами. С какими Covid-ограничениями республика войдет в 2022-й – в репортаже ИА «Татар-информ».
В новогодние праздники послабления для кафе и круглосуточных магазинов
В Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до трех утра в новогоднюю ночь. Такое постановление Кабинета Министров Татарстана подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Кабмин республики постановил, что в новогодние праздники до 10 января включительно кафе и рестораны смогут принимать посетителей до часу ночи.
Еще одно постановление за подписью Премьер-министра РТ гласит, что в Татарстане розничным магазинам разрешили работать круглосуточно до 11 января.
А для прохода в развлекательные центры, боулинги и в крытые аттракционы тоже требуется QR-код.
Исходя из постановления Кабмина республики, QR-код нужен не только для посетителей букмекерских контор, но и компьютерных и интернет-клубов, боулинга и развлекательных центров.
Напомним, что с 30 октября всем магазинам, кроме аптек и автозаправок, запретили работать с 23.00 до 6.00.
Даже на корпоратив по QR-коду
Несмотря на послабление ограничений во времени работы общепита в Татарстане, в кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду.
«Но вход на банкет, в том числе на корпоратив, возможен будет только по QR-коду», – подчеркнула руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Работники общепита, по постановлению главного санитарного врача РТ, уже привиты и должны работать в масках и перчатках. Столы в заведении следует расставить на расстояние минимум 1,5 метра друг от друга. Не разрешено совмещать несколько больших компаний в одном зале.
QR-коды в общественном транспорте отменять пока не будут
Как минимум до Нового года общественный транспорт Татарстана продолжит работать только по QR-кодам.
«До Нового года QR-коды на транспорте не отменят, потом будем смотреть», — отметила Марина Патяшина.
Главный санитарный врач республики подчеркнула, что эта мера уже показала свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
Напомним, что 31 декабря работа общественного транспорта Казани будет продлена до полуночи, а 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты в семь утра. А в новогодние каникулы общественный транспорт города будет работать по графикам выходного дня.
На утренник по одному родителю и с QR-кодом
На детские новогодние утренники будут пускать только одного родителя ребенка и только по QR-коду.
«У нас согласован регламент такого организационного порядка: один родитель, который вакцинирован, который имеет QR-код, чтобы мы смогли обеспечить безопасность, соблюсти разрешенное количество людей в закрытом помещении. Это делается с целью сбережения и детей, и взрослых», – заметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Лейла Фазлеева рассказала, что в Оперативный штаб республики приходит много обращений, в которых жители Татарстана жалуются, что утренники хотели бы посетить и бабушки, и дедушки. Однако вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, жителей республики просят быть Covid-настороженными.
«Просим в случае медотвода, наличия множества заболеваний, установленной серьезной инвалидности, в случае, если нет вакцины, воздержаться от посещения мест массового скопления людей», – добавила она.
Заместитель Премьер-министра напомнила, что жители старше 60 лет должны внимательно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещений массовых гуляний, в том числе и детских утренников.
На новогодние представления в районные дворцы культуры, театры, на крытые катки взрослые смогут попасть только по QR-коду.
Привиться можно и в праздники
В новогодние праздники в Казани вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках в часы работы учреждений.
«Мобильные пункты вакцинации против коронавируса 31 декабря и 1 января не работают, а с 2 по 9 января их работу планируется организовать по установленному режиму учреждений», — сказал заместитель министра здравоохранения – начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Взрослые и детские поликлиники 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику.
«С 31 декабря по 9 января стационары, родильные дома и гинекологические стационары города будут работать круглосуточно, а госпитализация пациентов будет проводиться по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания», — рассказал спикер.
Так, 1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному графикам. Это значит, что взрослые поликлиники будут вести прием с 9.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 16.00. В эти дни будут работать дежурные терапевты.
4 и 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме. Пациентов примут терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты, лаборатории, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.
Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут осуществлять прием пациентов вне зависимости от места проживания все праздничные и выходные дни.
МВД будет усиленно проверять соблюдение Covid-правил
Сотрудники полиции, несмотря на выходные дни, будут усиленно проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, введенных в Татарстане. МВД по республике проведет дополнительные проверки соблюдения Covid-правил в новогодние праздники.
«Дополнительные проверки в рамках исполнения антиковидного законодательства и исполнения требований Оперштаба будут проводиться ежедневно. Соответственно те плановые проверки, которые проводились в торговых организациях, в организациях общественного питания, ресторанах, кафе, детских учреждениях, будут продолжены и в выходные», – отметил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.
Сотрудники полиции будут выезжать и на елочные базары, чтобы проверить законность продажи деревьев. Рустам Ибрагимов напомнил, что незаконная вырубка деревьев будет наказана. В прошлом году за такие нарушения возбудили два уголовных дела и 97 административных материалов.