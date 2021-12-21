Оперштаб РТ: На детские утренники сможет пройти лишь один родитель и только по QR-коду

На детские утренники будут пускать только одного родителя ребенка и только по QR-коду. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«У нас согласован регламент такого организационного порядка: один родитель, который вакцинирован, который имеет QR-код, чтобы мы смогли обеспечить безопасность, соблюсти разрешенное количество людей в закрытом помещении. Это делается с целью сбережения и детей, и взрослых», – заметила она.

Лейла Фазлеева рассказала, что в оперштаб республики приходит много обращений, где жители Татарстана жалуются, что утренники хотели бы посетить и бабушки, и дедушки. Однако вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, жителей республики просят быть Covid-настороженными.

«Просим в случае медотвода, наличия множества заболеваний, установленной серьезной инвалидности, в случае, если нет вакцины, воздержаться от мест массового пребывания людей», – добавила она.

Также заместитель Премьер-министра напомнила, что жители старше 60 лет должны внимательно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещений массовых гуляний, в том числе и детских утренников.