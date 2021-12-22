Утром 1 января общественный транспорт Казани выйдет на маршруты на два часа позже графика

В новогодние каникулы общественный транспорт Казани будет работать по графикам выходного дня. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

При этом в первый день нового года автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут в рейс на два часа позже утвержденных графиков движения в выходные дни.

Комитет по транспорту также информирует жителей, что в ночь на Рождество Христово — с 6 на 7 января — наземный общественный транспорт будет работать до 23.30. После окончания праздничной службы, к 2.30 7 января, к остановке «Центральный стадион» будут поданы автобусы маршрутов №6, 10а, 15, 23 и 30, а также троллейбусы маршрута №2.

Новогодние каникулы в этом году продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».