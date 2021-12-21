В РТ уточнили, что для посещения развлекательных центров и боулинга тоже нужен QR-код

В Татарстане для прохода в развлекательные центры, боулинги и в крытые аттракционы теперь требуется QR-код. Такое постановление Кабинета Министров РТ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Слова "торгово-развлекательные центры (комплексы)" заменить словами "торгово-развлекательных, развлекательных центрах (комплексах), аттракционах, расположенных в помещениях"», – сообщается в постановлении.

Кабмин республики также постановил, что QR-код нужен не только для посетителей букмекерских контор, но и компьютерных и интернет-клубов и боулинга.

А пункт «разработать механизм поддержки достаточности запасов товаров первой необходимости в организациях торговли» утратил силу.

В силу постановление вступило сегодня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до трех утра в Новый год.