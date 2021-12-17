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Здоровье
17 декабря 2021  16:47
Эвелина Киселёва

Рестораны и кафе в Татарстане смогут работать до трех утра в новогоднюю ночь

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В Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до трех утра в Новый год. Такое постановление Кабинета Министров Татарстана подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января 2022 года», – сообщается в постановлении.

Кабмин республики постановил, что в новогодние праздники до 10 января включительно кафе и рестораны смогут принимать посетителей до часу ночи.

Обязательным пунктом остается проверка QR-кодов на входе в заведение общепита.

Также разрешили проведение зрелищно-развлекательных новогодних мероприятий для детей, родители смогут попасть туда только по QR-коду.

#коронавирус #Новый год
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