Рестораны и кафе в Татарстане смогут работать до трех утра в новогоднюю ночь

В Татарстане разрешили организациям общественного питания работать до трех утра в Новый год. Такое постановление Кабинета Министров Татарстана подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Ограничение не распространяется на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января 2022 года», – сообщается в постановлении.

Кабмин республики постановил, что в новогодние праздники до 10 января включительно кафе и рестораны смогут принимать посетителей до часу ночи.

Обязательным пунктом остается проверка QR-кодов на входе в заведение общепита.

Также разрешили проведение зрелищно-развлекательных новогодних мероприятий для детей, родители смогут попасть туда только по QR-коду.