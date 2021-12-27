Бесплатный паркинг, елки и пункты вакцинации: Казань переходит на новогодний режим

Как в январские праздники будут работать врачи узких специальностей и работники аварийных служб Казани, рассказали на заседании в мэрии Казани руководители городских структур.

Новогодние мероприятия пройдут на 115 площадках, из них шесть – на основных: это Центральная городская елка на площади у Центра семьи «Казан», елочный городок на Кремлевской набережной и четыре районные елки

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

31 декабря городской транспорт будет работать до полуночи

В последний день уходящего года работа общественного транспорта будет продлена до полуночи, а 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты в семь утра. Исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов уточнил, что в общей сложности будет работать 73 единицы подвижного состава на 41 городском маршруте.

В январские каникулы, с 31 декабря по 9 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30. Метрополитен будет обслуживать пассажиров с 6.00 до полуночи.

В январские каникулы, с 31 декабря по 9 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5.30 до 23.30 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

7 января, в Рождество, после окончания праздничной службы к 2.30 будет организована специальная подача автобусов к остановке «Центральный стадион».

Для создания праздничного настроения в преддверии Нового года транспортные предприятия Казани украсили подвижной состав и станции метрополитена праздничной атрибутикой. «Всего украшено 72 единицы транспорта, а через автоинформаторы в салонах транспортных средств и на станциях метрополитена звучат поздравления», — добавил Хисамутдинов.

У елочных городков в Казани организованы круглосуточные посты охраны

В новогодние праздники помимо сотрудников полиции, несущих службу в штатном режиме, для поддержания общественного порядка задействуют военнослужащих Росгвардии и сотрудников частных охранных предприятий. Об этом рассказал начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

«Для нас вопрос обеспечения безопасности участников и мест проведения мероприятий является одним из приоритетных. Повышенное внимание уделено безопасности и антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан. С участием профильных служб, ведомств, администрации районов и организаторов мероприятий проведены комплексные обследования елочных городков. По их результатам оформлены соответствующие акты о готовности – наличие документа является обязательным условием для допуска граждан на объект».

В новогодние праздники помимо сотрудников полиции для поддержания общественного порядка задействуют военнослужащих Росгвардии и сотрудников частных охранных предприятий Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Новогодние мероприятия пройдут на 115 площадках, из них шесть – на основных: это Центральная городская елка на площади у Центра семьи «Казан», елочный городок на Кремлевской набережной и четыре районные елки.

Дежурить в праздники будут около полусотни аварийных бригад

Для обеспечения бесперебойной работы и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг в новогодние каникулы будут нести дежурство 56 аварийных бригад в составе более 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта — в два раза больше, чем в обычные дни.

«Плановые работы, связанные с отключением коммунальных услуг, на период новогодних каникул не предусмотрены. Управляющие организации ЖКХ обеспечат круглосуточную работу дежурного персонала, укомплектованного необходимыми материалами и оборудованием», — сообщил замруководителя исполкома по ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

В выходные и праздничные дни предусмотрена уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи, очистка скатных кровель от снега и сосулек. При ухудшении погоды представители ЖКХ выведут необходимое количество спецтехники и людей для предотвращения снежных заносов.

В выходные и праздничные дни предусмотрена уборка придомовых территорий и внутриквартальных проездов от снега и наледи Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Норматив уборки снега — шесть часов после окончания снегопада. Толщина снега на скатных крышах не должна превышать 30 см», — напомнил спикер.

Также в ежедневном режиме будет осуществляться вывоз мусора из дворов. Искандер Гиниятуллин поручил главам районов обеспечить контроль за уборкой снега и вывозом ТКО.

Для безопасности жителей и предупреждения терактов проведена проверка подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов, а также ревизия запирающих устройств. Кроме того, спикер напомнил о противопожарной безопасности и соблюдении правил безопасности при пользовании газовым оборудованием.

«В исполкоме Казани и администрациях районов организовано дежурство руководящего состава, круглосуточная диспетчерская связь будет осуществляться через сервис „Открытая Казань“ по телефону 236-41-23», — сказал спикер.

Для уборки дорог от снега в праздники подготовлен резерв из 300 единиц техники

Власти Казани подготовили резерв из 300 единиц спецтехники на случай аномальных снегопадов в новогодние праздники.

Замглавы исполкома по благоустройству Казани Игорь Куляжев отметил, что в период каникул важно обеспечить нормальную работу городского хозяйства. Особое внимание в это время приковано к работе дорожных служб.

Власти Казани подготовили резерв из 300 единиц спецтехники на случай аномальных снегопадов в новогодние праздники Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Под первоочередным вниманием по уборке снега и противогололедной обработке находятся мосты, надземные и подземные переходы, а также искусственные сооружения. Будет организовано круглосуточное дежурство персонала на местах. На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку техники из 550 единиц мы готовы в короткий промежуток времени добрать еще 300 единиц, чтобы справиться с любыми капризами природы», — отметил Куляжев.

Он добавил, что для исключения подтоплений подземных переходов городские службы также заготовили откачивающее оборудование и генераторы.

Муниципальные парковки Казани с 2022 года будут бесплатны и по субботам

В Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. Радостной новостью для автовладельцев поделился мэр города Ильсур Метшин.

«Хочу обрадовать добросовестных автовладельцев этой новостью. Ранее у нас только воскресенья были бесплатными на муниципальных парковках. Сегодня принято решение. И я хочу донести, что теперь и суббота, и воскресенье будут бесплатными», — сказал мэр. В будние дни плата будет взиматься с 8.00 до 19.00.

В Казани муниципальные парковки будут работать бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам Фото: © ИА «Татар-информ»

«Мы начнем эту практику после новогодних праздников. Надеемся, это упорядочит поток автомобилей», — сказал глава города. Мэр также напомнил, что в январские праздники муниципальные парковки будут бесплатными.

Бесплатная работа паркинга в выходные благоприятно скажется на малом и среднем бизнесе. «Это оживит бизнес, в том числе в новогодние праздники», — выразил уверенность Метшин.

Мобильные пункты вакцинации 31 декабря и 1 января будут закрыты

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о работе поликлиник в новогодние праздники. Вакцинация от коронавируса и гриппа будет проводиться в поликлиниках по режиму работы учреждений.

«Мобильные пункты вакцинации против ковида 31 декабря и 1 января не работают, а с 2 по 9 января их работу планируется организовать по установленному режиму учреждений», — сказал спикер.

«С 31 декабря по 9 января стационары, родильные дома и гинекологические стационары будут работать круглосуточно, а госпитализацию пациентов будут проводить по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания», — рассказал спикер.

Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику. А 1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному графикам. Взрослые поликлиники будут вести прием с 9.00 до 17.00, а детские — с 9.00 до 16.00. В эти дни будут работать дежурные терапевты.

Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

4 и 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме. Пациентов примут терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты, лаборатории, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут осуществлять прием пациентов вне зависимости от места проживания все праздничные и выходные дни.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник. В составе бригад — врачи-гинекологи, акушерки, медицинские регистраторы.

«Стоматологические поликлиники для взрослых и детей будут работать все дни с 9.00 до 15.00. Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно взрослым и детям по улице Чернышевского, 10/6 с 31 декабря все дни по 9 января (кроме 2 января) с 16.00 до 6.00 следующего дня, 2 января — с 9.00 до 6.00 3 января, тел. 291-01-03», — сказал Владимир Жаворонков.

В Управлении здравоохранения Казани с 9.00 до 15.00 будут работать дежурные специалисты, телефон: 238-15-44. С 15.00 до 9.00 ответственный дежурный по Казани — старший врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани, телефоны: 236-39-01, 236-87-44.

«Просим жителей Казани соблюдать правила пожарной безопасности»

В преддверии наступающего года о правилах безопасности при обращении с пиротехникой напомнил начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

«В декабре Управлением гражданской защиты исполкома Казани информация о правилах использования пиротехнических изделий размещена на официальном портале органов местного самоуправления. Мы просим жителей Казани соблюдать правила пожарной безопасности в период новогодних праздников», — отметил спикер.

По словам Фердинанта Тимурханова, в 2021 году Управление гражданской защиты Казани провело масштабную работу по четырем направлениям. Среди них — подготовка и проверка готовности служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), обучение специалистов на курсах гражданской обороны, учет защитных сооружений для укрытия людей при ЧС, а также подготовка к эвакуации населения при ЧС.

В декабре Управлением гражданской защиты исполкома Казани информация о правилах использования пиротехнических изделий размещена на официальном портале органов местного самоуправления Фото: pixabay.com

«На территории Казани расположены 13 организаций, эксплуатирующих объекты I и II класса опасности. На них созданы условия, обучены люди и есть необходимое оснащение оборудованием, чтобы поддерживать постоянную готовность 26 нештатных аварийно-спасательных формирований. Кроме того, на территории города созданы 18 территориальных нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны НФГО. В целом по Казани в состав НАСФ и НФГО входят 385 аттестованных спасателей и 3016 обученных сотрудников», — рассказал Тимурханов.

Он добавил, что благодаря системной работе ведомству удается добиваться видимых результатов. Так, в 2021 году значительно снизилось количество пожаров в городе. «Число пожаров уменьшилось на 11,2%, количество погибших в них людей снизилось на 15,1%, число пострадавших на пожарах уменьшилось на 8,9%», — подытожил Фердинант Тимурханов.

В ГИБДД Казани рассказали, как будут работать в новогодние праздники

В городской Госавтоинспекции рассказали ИА «Татар-информ», как будут работать их подразделения, осуществляющие прием граждан, в новогодние праздники.

Районные подразделения ГИБДД Казани по улицам Айдарова, Иовлева, Хади Такташа и на Мамадышском тракте будут работать по праздничному графику Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Так, районные подразделения ГИБДД Казани по улицам Айдарова, Иовлева, Хади Такташа и на Мамадышском тракте будут работать следующим образом:

31 декабря — с 8.00 до 18.00;

1, 2, 7 и 9 января — выходные дни, прием не будет осуществляться;

с 3 по 6 января — с 8.00 до 16.00;

8 января — с 8.00 до 12.00.

Отдел технадзора и регистрации авто, который расположен по адресам Оренбургский тракт, 5 и Тэцевская, 5:

31 декабря — с 8.00 до 16.30;

1 и 2 января — выходные дни, без приема граждан;

с 3 по 9 января — по графику приема граждан.

В праздничные дни также будут работать пункты регистрации авто, которые расположены в автосалонах.

Так, в салонах «ТТС» по адресам ул. Декабристов, 96 и проспект Победы, 194 будет следующий график приема:

31 декабря, а также 5, 6 и 8 января — с 9.00 до 15.00; в остальные дни прием не проводится.

В салонах «КАН-Авто» на Сибирском и Оренбургском трактах:

31 декабря, а также с 3 по 9 января — прием с 10.00 до 18.00; в остальные дни принимать граждан не будут.

Пункт регистрации в филиале «МФЦ» на проспекте Победы, 214 будет следующий режим приема граждан:

5, 6 и 8 января — прием с 9.00 до 16.30; в остальные дни приема граждан не будет.

Экзаменационный отдел на Модельной и Актайской будет работать следующим образом:

31 декабря — с 8.00 до 16.30;

1 и 2 января — выходные дни, без приема граждан;

с 3 по 9 января — по графику приема.

В ГИБДД Казани напомнили, что свой визит можно спланировать заранее, записавшись на прием на портале Госуслуг.