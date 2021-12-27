В Казани мобильные пункты вакцинации 31 декабря и 1 января будут закрыты

Фото: Салават Камалетдинов/ИА "Татар-информ"

В новогодние праздники вакцинация взрослого населения от коронавирусной инфекции и гриппа, а также детей от гриппа будет проводиться в поликлиниках по режиму работы учреждений. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мобильные пункты вакцинации против ковида 31 декабря и 1 января не работают, а с 2 по 9 января их работу планируется организовать по установленному режиму учреждений», — сказал спикер.

«С 31 декабря по 9 января стационары, родильные дома и гинекологические стационары города будут работать круглосуточно, а госпитализация пациентов будет проводиться по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания», — рассказал спикер.

Поликлиники взрослой и детской сети 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику.

1, 2, 7 и 9 января — по праздничному и выходному графикам. Это значит, что взрослые поликлиники будут вести прием с 9.00 до 17.00, детские — с 9.00 до 16.00. В эти дни будут работать дежурные терапевты.

4 и 6 января поликлиники будут работать в усиленном режиме. Пациентов примут терапевтические и педиатрические бригады, врачи-специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты, лаборатории, кабинеты неотложной помощи с приемом вызовов от населения, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут осуществлять прием пациентов вне зависимости от места проживания все праздничные и выходные дни.