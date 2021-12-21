Главный санврач РТ напомнила, что в новогодние праздники в кафе можно только по QR-коду

Несмотря на послабление ограничений во времени работы общепита в Татарстане, в кафе и рестораны в новогодние праздники можно будет пройти только по QR-коду. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заведениям общепита разрешили работать до часа ночи, с 31 декабря на 1 января – до трех часов ночи. Но вход на банкет, в том числе на корпоратив, возможен будет только по QR-коду», – отметила спикер.

Работники общепита, по постановлению главного санитарного врача РТ, уже привиты и должны работать в масках и перчатках. Столы в заведении следует расставить на расстояние минимум 1,5 метра друг от друга. Не разрешено совмещать несколько больших компаний в одном зале.