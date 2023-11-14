В Москве на ВДНХ прошла церемония «100 дней до Игр будущего в Казани»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Сегодня в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве провели церемонию «100 дней до Игр будущего в Казани». По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, подготовка к киберспортивным соревнованиям выходит на финишную прямую.

«Символично, что мы собрались сегодня здесь, в павильоне „Космос“. Более 60 лет назад мы первыми отправились в космос, а сегодня первыми в мире проводим высокотехнологичные фиджитал-игры. Сто дней — это важный рубеж. Хочу заверить, что организаторы проводят самую тщательную подготовку к турниру», — заявил он.

Чернышенко, возглавляющий оргкомитет «Игр будущего», сообщил, что на сегодняшний день было проведено десять тестовых состязаний, в которых приняли участие более 40 стран мира, а на самом мероприятии ожидается участие спортсменов и гостей из более чем 100 государств.

Вице-премьер также передал волонтерам главный трофей чемпионата, который отправился в тур по семи городам России, чтобы 1 декабря прибыть на космодром Байконур. Оттуда приз отправится в космос, а в 2024 году к началу игр прибудет в Казань и станет частью выставочной экспозиции.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

На Международной космической станции трофей встретят космонавты Роскосмоса. Сегодня они передали видеоприветствие участникам церемоний и спортсменам будущих соревнований.

«Поздравляем всех с выходом на финишную прямую. Мы горды тем, что именно наша страна дарит миру будущее фиджитал-игр. Трофей отправится к нам на МКС. И прямо сейчас мы рады дать старт этому замечательному событию», — подчеркнули космонавты в своем видеообращении.

К мероприятию по видеосвязи присоединился Президент России Владимир Путин, который запустил обратный отсчет до начала «Игр будущего».

«Для России спорт — это нечто большее, чем просто физические достижения, это воплощение справедливости, равноправия и гуманизма», — подчеркнул глава государства.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Гостям также впервые показали символ предстоящих игр — красочную цифровую жар-птицу Миру, которая призвана воплощать гармонию между национальными традициями России и технологическим развитием страны. Авторами талисмана стали три студентки из Татарстана.

Помимо прочего, зрителям представили яркую шоу-программу с участием проводников «Игр будущего». Пять вызовов чемпионата: спорт, тактика, скорость, технологии и стратегия приняли форму маскотов — ярких и запоминающихся видеогероев, каждый из которых имеет свою историю, характер и цели.

Участие в церемонии приняли блогер и музыкант Егор Крид, российский футболист Артем Дзюба, глава Федерации фиджитал-игр Никита Нагорный, руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и другие.

Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. В начале ноября Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Дмитрием Чернышенко подготовку к состязаниям.