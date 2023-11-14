Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани». Он торжественно объявил обратный отсчет до начала состязаний в столице Татарстана.

«Дорогие друзья, символично, что сто дней до начала „Игр будущего“ празднуется на площадке выставки-форума „Россия“, где представлены передовые достижения нашей страны. Нам, конечно же, есть чем гордиться, в том числе и в сфере высоких технологий. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что для России спорт — это нечто большее, чем просто физические достижения. По его мнению, это воплощение справедливости равноправия и гуманизма.

Церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани» проходит сегодня в Москве, в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. На пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь со всего мира на «Игры будущего» в столицу республики. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.