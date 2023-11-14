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Чернышенко: В тестовых соревнованиях «Игр будущего» уже приняли участие более 40 стран
Организаторы «Игр будущего» ведут серьезную подготовку к предстоящему чемпионату. В столице Татарстана уже провели десять тестовых состязаний с участием более 40 стран мира. Об этом заявил глава оргкомитета турнира — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Нам всем уже не терпится увидеть, какими будут эти игры, какие нас ждут результаты. Совсем скоро к нам приедет более 100 стран и в 21 высокотехнологичной дисциплине сразятся спортсмены со всего мира, появятся новые рекорды», — сказал вице-премьер, выступая на церемонии «100 дней до Игр будущего» в Москве.
Чернышенко также подчеркнул, что на первых в истории фиджитал-играх Россия очень надеется на успех и победу своих спортсменов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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