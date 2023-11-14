Амбассадор «Игр будущего» Егор Крид: Круто, что спорт и киберспорт теперь вместе

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве прошла церемония «100 дней до Игр будущего» в Казани. В ней приняли участие большое количество представителей СМИ и медийных личностей. Одним из приглашенных гостей стал официальный амбассадор чемпионата, известный музыкант и блогер Егор Крид.

По мнению артиста, объединение физкультуры и киберспорта — это отличная возможность для молодежи попробовать себя в чем-то новом.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Я и сам живу в режиме киберспорта. Сегодня всю ночь не спал, чтобы приехать сюда и сказать, что я рад являться частью такого важного события. Для молодежи это очень интересная возможность попробовать себя в чем-то новом. Здорово, что киберспорт и спорт теперь вместе. Будем продвигать „Игры будущего“ как можем», — заявил он.

Крид также пригласил всех в Казань на открытие чемпионата, где он выступит с большим концертом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.