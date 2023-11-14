Трофей «Игр будущего» посетит города России и отправится в космос

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Путешествие главного трофея предстоящих «Игр будущего» началось сегодня в Москве. Он посетит семь крупных городов России, а затем с космодрома Байконур в специальной капсуле отправится к российским космонавтам на Международную космическую станцию.

На церемонии «100 дней до Игр будущего», организованной на ВДНХ, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, процитировав первого космонавта Юрия Гагарина, торжественно передал главную награду турнира волонтерам.

«Вперед, Россия. Поехали», — скомандовал Чернышенко. Волонтеры погрузили приз турнира в «УАЗ» («Буханку») и отправились в путь.

Из Москвы приз привезут в Нижний Новгород, затем он проедет через Казань, посетит Ульяновск, Самару, Уфу и Оренбург. В космос его запустят 1 декабря. Обратно на землю трофей прибудет в 2024 году, после чего вновь вернется в Казань и станет частью экспозиции на «Играх будущего».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.