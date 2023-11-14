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Талисманом «Игр будущего» в Казани станет цифровая жар-птица
На церемонии «100 дней до Игр будущего» в Москве впервые показали талисман чемпионата. Им стала жар-птица по имени Мира, созданная при помощи искусственного интеллекта. Ее придумали и разработали три студентки из Татарстана: Мария Ромашка, Алина Хасянова и Дарья Сидакова.
«Когда мы работали над формой и именем нашего талисмана, мы обратились к визуализации шестого чувства человека. Так мы пришли к космической тематике. Жар-птица Мира — это образ одного из старейших космических тел, звезда, которой около 6 млрд лет», — рассказала одна из авторов.
Девушки признались, что хотели объединить в едином образе космос, современные технологии и русскую мифологию. Работа над талисманом велась более полугода.
«К жар-птице по сказкам отправляются люди, готовые к новым открытиям и совершениям. А ее перо является символом победы и великим даром», — подчеркнули создательницы талисмана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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