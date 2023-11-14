Космонавты вышли на связь с участниками церемонии «100 дней до Игр будущего»

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, передали видеосообщение для гостей и участников церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани», которая проходит сегодня в Москве.

Космонавты с орбиты пожелали всем спортсменам успехов в предстоящих состязаниях, а зрителям — незабываемых впечатлений.

«Трофей „Игр будущего“ скоро отправится к нам на МКС. И прямо сейчас мы рады дать старт этому замечательному событию и обратному отсчету до начала состязаний. Удачи всем участникам. И очень ждем трофей у нас в космосе», — заметил Борисов.

Церемония «100 дней до начала Игр будущего» в Казани проходит сегодня в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве. Участие в мероприятии принимают глава оргкомитета соревнований — вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, блогер и музыкант Егор Крид, российский футболист Артем Дзюба, глава Федерации фиджитал-игр Никита Нагорный, руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров и другие гости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего» в Казани. Первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.