В Курской области обстрелян поселок Теткино, ранены два человека

Под «сильный артиллерийский огонь» с украинской стороны сегодня в очередной раз попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Роман Старовойт.

«<…> обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме», — написал губернатор.

По предварительным данным главы области, «ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы».

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую и Курскую области, подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, курский поселок Теткино обстреливался 7, 18 и 19 мая, 6 июня, 1, 3, 5, 16 и 30 июля, 3, 5, 6 и 12 сентября.