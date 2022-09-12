Губернатор Курской области рассказал о десяти ударах по поселку Теткино, пострадавших нет

В результате очередного обстрела в приграничном поселке Теткино Глушковского района Курской области никто не пострадал, но был поврежден газопровод. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет», — написал губернатор.

Район обстрела обесточен, впрочем, ремонтники уже приступили к восстановлению электроснабжения. «На место прибыли представители газовой службы», — добавил Старовойт.

Кроме того, по словам главы области, который сослался на предварительные данные, повреждены восемь домов, а также надворные постройки, забор и частный автомобиль.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. Поселок Теткино обстреливался 7, 18 и 19 мая, 6 июня, 1, 3, 5, 16 и 30 июля, 3, 5 и 6 сентября.

Ранее, 10 сентября, власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление. Позднее газета The New York Times написала, что украинская сторона регулярно консультировалась с американской разведкой при подготовке наступления.