Губернатор Курской области рассказал об очередном обстреле поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино в Глушковском районе Курской области сегодня в очередной раз подвергся обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации, пострадавших нет», — вскоре после обстрела написал губернатор.

Позднее Старовойт более детально рассказал об инциденте. Огонь велся из минометов, было «зафиксировано больше 20 прилетов». По словам чиновника, повреждена линия электропередачи. В результате несколько улиц остались без света, на устранение повреждений потребуется около трех часов.

Кроме того, получила повреждения и газовая труба, дома пока подключены по временной схеме. На улице Белопольская «в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы». Также пострадали несколько автомобилей. «Сейчас проводится дальнейший осмотр для уточнения повреждений. Окажем владельцам всю необходимую помощь», — заверил глава области.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. В частности, поселок Теткино обстреливался 7, 18 и 19 мая, 6 июня, 1, 3, 5 и 16 июля. В последний до сегодняшнего случая раз обстрел продолжался около двух часов, было зафиксировано более 20 ударов, на месте которых начались возгорания.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать связанные с операцией события только на основе российских официальных источников.