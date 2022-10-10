Школы и вузы в Белгороде и приграничных районах Белгородчины переходят на удаленку

Школы, колледжи и вузы в приграничных районах Белгородской области и областном центре — городе Белгороде переведут на удаленное обучение на две недели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

«Принял решение перевести на 2 недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения», — написал губернатор.

Соответствующие районы и городские округа Белгородской области граничат с Украиной. По словам Гладкова, детские сады в этих муниципалитетах «будут работать в режиме дежурных групп».

В связи с этим глава региона также выразил надежду, что все согласятся — «безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого».

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. Так, сегодня были обстреляны хутор Масычево Грайворонского городского округа, село Конопляновка Валуйского городского округа и город Шебекино, где погибла 74-летняя женщина.