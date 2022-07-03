Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Теткино

Курская область в очередной раз подверглась обстрелу. На этот раз от ударов из минометов пострадал поселок Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в основном пострадала территория неподалеку от сахарного завода, пострадавших нет.

«Очередной минометный обстрел в поселке Теткино (140 км ю-з от Курска). Основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнем», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, что ранее стало известно, что из-за ночного ЧП в Белгороде погибли три человека.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. В частности, поселок Теткино уже обстреливался — это произошло 6 июня и 1 июля. А 28 июня, по информации Старовойта, к востоку от Курска был сбит украинский БПЛА.