Губернатор Курской области заявил об обстреле приграничных населенных пунктов

Приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области сегодня утром подверглись очередному артиллерийскому обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — написал губернатор. Подробностями инцидента он пообещал поделиться позже, так как «обстрел продолжается».

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам.

В частности, поселок Теткино уже обстреливался — это происходило 17, 18 и 19 мая, 6 июня, 1 и 3 июля. Кроме того, 28 июня, к востоку от Курска был сбит один украинский БПЛА, а 3 июля на подлете к областному центру оказались сбиты еще два беспилотника. В тот же день обстрелу подвергся Белгород.