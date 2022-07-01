Губернатор Курской области заявил о повреждении домов в приграничном поселке

Приграничный поселок Теткино в Глушковском районе Курской области сегодня вновь подвергся обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей», — написал губернатор.

По словам Старовойта, у части зданий «осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды». «Пострадавших нет», — заверил он и пообещал помочь тем, чьему имуществу был нанесен ущерб.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. В частности, поселок Теткино уже обстреливался — это произошло 6 июня. А 28 июня, по информации Старовойта, к востоку от Курска был сбит украинский БПЛА.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении пользоваться только данными из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании (до 15 лет лишения свободы) за распространение информации о деятельности Вооруженных сил РФ, объявленной недостоверной.