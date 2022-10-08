Губернаторы Курской и Белгородской областей рассказали об обстрелах сел

В Курской и Белгородской областях пограничные села оказались обстреляны с украинской стороны. Об этом рассказали руководители регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков в своих Telegram-каналах.

В Курской области обстрелу подверглось село Волфино Глушковского района, которое уже обстреливалось ранее. Зафиксировано пять прилетов, но пострадавших, по словам Старовойта, нет.

«<…> есть повреждения нескольких домовладений, разбит частный автомобиль. Один из домов пострадал довольно сильно. Сейчас решаем вопрос по необходимости переселения жильцов», — уточнил курский губернатор.

На Белгородчине же, по информации главы региона, «весь день» обстреливали село Щетиновка Белгородского района. Хотя, по данным Гладкова, сельчане выехали из населенного пункта и находятся в безопасности, один из них всё же пострадал.

«Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана», — пояснил белгородский губернатор и пообещал подробно рассказать о масштабе разрушений после подомового обхода территории.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую и Курскую области, подвергаются обстрелам с ее территории. Российский лидер 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.