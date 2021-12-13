В Кемеровской области спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная». Тело последнего погибшего поднято на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«На шахте „Листвяжная“ завершены поисковые работы. Горноспасатели транспортировали на поверхность последнего погибшего шахтера», — пояснили в ведомстве.

За время работ спасатели провели разведку горных выработок аварийного участка шахты протяженностью 41 километр. Они запустили в нормальном режиме вентилятор главного проветривания шахты и откачали свыше 20 тыс. куб. метров воды.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября случилась авария, приведшая к гибели 51 человека: 46 шахтеров и пятерых спасателей. Пострадали более ста человек. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана. Поисковые работы возобновились 2 декабря.

Президент России Владимир Путин наградил шестерых спасателей орденами Мужества, пятерых из них — посмертно. Позднее на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса он поручил федеральному Правительству и властям Кемеровской области оказать помощь всем родным и близким погибших, а также пострадавшим при ЧП.