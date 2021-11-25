В аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

В результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — рассказал собеседник агентства.

В 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.

Отмечалось, что спасательные работы проводили 32 отделения МЧС России, одно из них перестало выходить на связь. Позже стало известно о гибели троих спасателей.