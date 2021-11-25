news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 ноября 2021  22:46

В аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

news_top_970_100

В результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — рассказал собеседник агентства.

В 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана. 

Отмечалось, что спасательные работы проводили 32 отделения МЧС России, одно из них перестало выходить на связь. Позже стало известно о гибели троих спасателей. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное