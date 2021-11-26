Найденный живым на шахте «Листвяжная» оказался спасателем

Человек, которого сегодня обнаружили живым на шахте «Листвяжная», оказался спасателем, пропавшим во время поисково-спасательной операции. Такими данными поделился врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Найден живым наш спасатель Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», — приводит его слова ТАСС.

Чуприян подчеркнул, что горноспасатели продолжат работу на аварийной шахте, несмотря на риск. Они исследуют разрушенную шахту, проводят разведку, берут пробы. Во время проведения таких работ и был найден выживший горноспасатель. «Это наш медик, про которого спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы», — добавил врио министра.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин подписал указ о посмертном награждении спасателей, погибших в шахте «Листвяжная».