Спасатели восстановили работу вентилятора главного проветривания на шахте «Листвяжная»

Горноспасатели восстановили работу вентилятора главного проветривания на кузбасской шахте «Листвяжная». Сегодня они планируют попасть в ранее необследованные горные выработки — это более 2,5 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Вентилятор главного проветривания переведен в нормальный режим проветривания аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Было восстановлено 18 вентиляционных перемычек и шесть вентиляционных сооружений. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На поверхность остается поднять тела 13 погибших горняков.

25 ноября на «Листвяжной» случилась авария, в которой погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана. 2 декабря возобновились поисковые работы.

На совещании по ситуации в угольной отрасли в Кузбассе Президент России Владимир Путин поручил федеральному Кабмину и властям Кемеровской области оказать помощь всем родным и близким погибших во время взрыва в «Листвяжной», а также пострадавшим при ЧП.