Путин поручил оказать помощь всем близким погибших в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству России и властям Кемеровской области оказать помощь всем родным и близким погибших во время взрыва в шахте «Листвяжная», а также всем пострадавшим и разобраться в каждом конкретном случае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу Правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, родным и близким погибших и пострадавшим, детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные, семейные обстоятельства могут быть разными — хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода, — здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», — отметил российский лидер на совещании о ситуации в угольной отрасли в Кузбассе.

Он также попросил главу региона Сергея Цивилева предоставить доклад о федеральных выплатах семьям погибших и пострадавшим в этом инциденте.

25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» случилась авария, в которой погибли 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв метана.